Sannois Moulin de Sannois Sannois, Val-d'Oise Visites guidées Moulin de Sannois Sannois Catégories d’évènement: Sannois

Val-d'Oise

Visites guidées Moulin de Sannois, 19 septembre 2021, Sannois. Visites guidées

Moulin de Sannois, le dimanche 19 septembre à 14:00

Une visite surprenante au coeur d’un moulin authentique du XVIIIème siècle où vous seront contés avec passion la vie et le travail d’un meunier en 1759.La visite revient sur l’histoire du moulin, l’évolution technique de ce patrimoine et l’ambiance de ses célèbres guinguettes. Il est actuellement, en dehors de ceux de Montmartre, le dernier moulin sur pivot en fonctionnement de la région parisienne. Le site inscrit à l’inventaire des monuments historiques au titre de « site de caractère artistique ou pittoresque ». Visites guidées gratuites du moulin historique Moulin de Sannois 26 rue des Moulins 95110 Sannois Sannois Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

