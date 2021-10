Clermont-Ferrand Devant l’entrée du Centre Diocésain de Pastorale Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Visites guidées Montferrand XXe-XXIe siècles – Rendez-vous d’Architectes Devant l’entrée du Centre Diocésain de Pastorale Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

Visites guidées Montferrand XXe-XXIe siècles – Rendez-vous d’Architectes Devant l’entrée du Centre Diocésain de Pastorale, 16 octobre 2021, Clermont-Ferrand. Visites guidées Montferrand XXe-XXIe siècles – Rendez-vous d’Architectes

du samedi 16 octobre au dimanche 17 octobre à Devant l’entrée du Centre Diocésain de Pastorale

### La Maison de l’architecture Auvergne vous guidera à travers le Montferrand des XXe et XXIe siècles à l’occasion des 900 ans de Montferrand. Des totems éphémères jalonneront le parcours sur lesquels sont présentés les sites avant leurs transformations. Cette déambulation sera rythmée par La Compagnie Transversale et Les Trans’urbaines. Rendez-vous devant l’entrée du Centre Diocésain de Pastorale, rue de la Gravière, 133 avenue de la République. TRAM : Gravière Journées nationales de l’architecture Devant l’entrée du Centre Diocésain de Pastorale 133 avenue de la République 63100 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand Champfleuri Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T12:00:00;2021-10-16T15:00:00 2021-10-16T17:00:00;2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T12:00:00;2021-10-17T15:00:00 2021-10-17T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Autres Lieu Devant l’entrée du Centre Diocésain de Pastorale Adresse 133 avenue de la République 63100 Clermont-Ferrand Ville Clermont-Ferrand lieuville Devant l’entrée du Centre Diocésain de Pastorale Clermont-Ferrand