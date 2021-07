Montbazon Montbazon Indre-et-Loire, Montbazon Visites Guidées Montbazon Montbazon Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Montbazon

Visites Guidées Montbazon, 22 août 2021, Montbazon. Visites Guidées 2021-08-22 16:45:00 – 2021-08-22 18:45:00

Découvrez la ville de Montbazon, lors d'une visite guidée de 2H par un guide-conférencier, Nicolas Cirotte. Celui-ci vous fera découvrir l'histoire de la ville ainsi que ses secrets. Un circuit de 2 km, accessible à tous. Visites différentes.
culture@ville-montbazon.fr +33 6 27 43 53 22 http://www.ville-montbazon.fr/

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Montbazon Autres Lieu Montbazon Adresse Ville Montbazon lieuville 47.28754#0.7129