Sassenage Sassenage Isère, Sassenage Visites guidées mensuelles du château de Sassenage Sassenage Sassenage Catégories d’évènement: Isère

Sassenage

Visites guidées mensuelles du château de Sassenage Sassenage, 5 septembre 2021, Sassenage. Visites guidées mensuelles du château de Sassenage 2021-09-05 10:30:00 – 2021-09-05 11:30:00 Château de Sassenage Allée du Château

Sassenage Isère Sassenage EUR Entrez dans l’histoire et découvrez la vie de château du 17ème siècle à nos jours ! Site classé Monument historique depuis plus de 70 ans, le château de Sassenage est l’un des rares à abriter une collection d’objets mobiliers aussi exceptionnelle. http://www.chateau-de-sassenage.com/ dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Sassenage Autres Lieu Sassenage Adresse Château de Sassenage Allée du Château Ville Sassenage lieuville 45.2108#5.6597