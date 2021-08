Bocé Manoir de Vallette Bocé, Maine-et-Loire Visites guidées manoir du moyen-âge Manoir de Vallette Bocé Catégories d’évènement: Bocé

Visites guidées sur l’évolution du manoir sur presque 1000 ans, vie, architecture, métier. Exposition de faïences contemporaines dans les anciennes cuisines.

Manoir de Vallette Vallette, 49150 Bocé Bocé Le Vieil-Baugé Maine-et-Loire

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:30:00

