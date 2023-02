Visites guidées Maison de la Culture et église Site Le Corbusier, Maison de la Culture Firminy Firminy Catégories d’Évènement: Firminy

Loire

Visites guidées Maison de la Culture et église Site Le Corbusier, Maison de la Culture, 10 septembre 2023, Firminy Firminy. Visites guidées Maison de la Culture et église Boulevard Périphérique du Stade Site Le Corbusier, Maison de la Culture Firminy Loire Site Le Corbusier, Maison de la Culture Boulevard Périphérique du Stade

2023-09-10 – 2023-07-01

Site Le Corbusier, Maison de la Culture Boulevard Périphérique du Stade

Firminy

Loire Firminy EUR Partez à la découverte de la Maison de la Culture et de l’église Saint-Pierre information@sitelecorbusier.com +33 4 77 61 08 72 http://sitelecorbusier.com/votre-visite/visite-guidee/ Site Le Corbusier, Maison de la Culture Boulevard Périphérique du Stade Firminy

dernière mise à jour : 2022-09-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Firminy, Loire Autres Lieu Firminy Adresse Firminy Loire Site Le Corbusier, Maison de la Culture Boulevard Périphérique du Stade Ville Firminy Firminy lieuville Site Le Corbusier, Maison de la Culture Boulevard Périphérique du Stade Firminy Departement Loire

Firminy Firminy Firminy Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/firminy firminy/

Visites guidées Maison de la Culture et église Site Le Corbusier, Maison de la Culture 2023-09-10 was last modified: by Visites guidées Maison de la Culture et église Site Le Corbusier, Maison de la Culture Firminy 10 septembre 2023 Boulevard Périphérique du Stade Site Le Corbusier Firminy, Loire Loire Maison de la Culture Firminy Maison de la Culture Firminy Loire Site Le Corbusier

Firminy Firminy Loire