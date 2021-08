Saumur Maison Bouvet-Ladubay Maine-et-Loire, Saumur Visites guidées Maison Bouvet-Ladubay Maison Bouvet-Ladubay Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison Bouvet-Ladubay

Parcourez l’histoire de Bouvet-Ladubay à travers les archives, la collection d’étiquettes, le bureau d’Étienne Bouvet, le Petit Théâtre et de nombreuses autres pièces chargées de mémoire réaménagées à l’occasion des 170 ans de la Maison. Vous découvrirez la cathédrale engloutie et les étapes d’élaboration des fines bulles de Loire font aussi partie de la visite. Une dégustation de différentes cuvées clôturera cette visite spéciale. Horaires des visites guidées : 10h30 et 15h. Durée 2h Réservation obligatoire au 02 41 83 83 83 ou par mail [accueil@bouvet-ladubay.fr](mailto:accueil@bouvet-ladubay.fr) La boutique est ouverte en continu.

Tarif préférentiel : 4€ par personne. Visites limitées à 15 personnes,

1 rue de l'Abbaye Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

