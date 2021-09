Visites guidées : L’exposition de photos sur les sablières Eglise de Sainte-Brigitte, 18 septembre 2021, Sainte-Brigitte.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise de Sainte-Brigitte

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Bretagne-Lituanie organise plusieurs animations pour clôturer le projet estival sur les **« Créatures fabuleuses qui peuplent nos sanctuaires »** **Des contes et légendes baltes aux poutres sculptées des chapelles bretonnes.** **Exposition de photos.** Avez-vous déjà rencontré les engoulants de Sainte-Brigitte ? Vous savez, ces gueules monstrueuses qui, depuis plus de cinq siècles, dévorent tranquillement les poutres de l’église, tapis dans l’ombre de la voûte ? Connaissez-vous les ogres de Saint-Aignan ou les sirènes de Séglien et bien d’autres créatures un peu terrifiantes, nichées sur les sablières de nos églises et chapelles ? Remarquables témoignages de la sculpture sur bois au moment de leurs construction au 15ème-16ème siècles, ces pièces de charpente constituent un patrimoine artistique pittoresque de nos sanctuaires où le religieux et le profane cohabitent. « L’ensemble de sablières est en effet unique dans la Chrétienté », nous dit Alain Croix, auteur du Dictionnaire du patrimoine breton. Néanmoins, cette perméabilité entre l’imaginaire populaire et l’art religieux n’est pas une exclusivité bretonne ! En effet, sur les rives de la mer Baltique, en Lituanie, il existe un ancien sanctuaire à ciel ouvert – une des plus grandes dunes naturelles du pays, décorée, elle aussi, des personnages de contes et légendes de la Baltique et qui, jusqu’à la veille de la Première Guerre mondiale, accueillait des cérémonies de la Saint Jean. La Colline de Neringa et ses personnages en bois, qui font écho à nos sculptures bretonnes, est inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Quelle meilleure occasion que les Journées du Patrimoine pour mettre l’accent sur ces richesses baltes et bretonnes ? _Ainsi, tout au long du week-end, l’association Bretagne-Lituanie proposera des visites guidées et contées de l’exposition, de 10h à 18h en continu. Gratuit._

Visites guidées en continu tout au long du weekend.

Visites guidées de l’exposition de photos sur les sablières et charpentes sculptées des chapelles du canton de Cléguérec (56480).

Eglise de Sainte-Brigitte Le Bourg, 56480 Sainte-Brigitte Sainte-Brigitte Morbihan



2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00