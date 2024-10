Visites guidées “Les systèmes défensifs du château” LOURDES Lourdes, dimanche 20 octobre 2024.

Visites guidées “Les systèmes défensifs du château” LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Allez à la découverte des systèmes de défense du Château de Lourdes et de son histoire, depuis la légende de Charlemagne jusqu’à la création du musée pyrénéen, tous les après-midi (sauf le samedi) pendant les vacances de la Toussaint du 20 octobre au 3 novembre 2024.

Durée 1h15

Deux visites à 14h30 et 16h.

Tarif 1€ de plus sur le prix du billet d’entrée au Château.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-20 16:00:00

fin : 2024-11-03

LOURDES 25 rue du Fort

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie chateaufort.museepyreneen@ville-lourdes.fr

L’événement Visites guidées “Les systèmes défensifs du château” Lourdes a été mis à jour le 2024-10-07 par OT de Lourdes|CDT65

