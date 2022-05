Visites guidées : Les Marais dans la ville Bourges Bourges Catégories d’évènement: 18000

Bourges 18000 Au nord du centre historique, les marais de l’Yèvre et de la Voiselle forment un ensemble de 135 ha, classé en 2003 au titre des Monuments naturels et des sites. Exploité en jardins familiaux, c’est un espace unique, à quelques minutes de la Cathédrale. Visite guidée à pied. Réservation obligatoire à la billetterie de l’Office de Tourisme. Aucun billet vendu sur place. Départ avec un minimum de 2 personnes Visites guidées : Les Marais dans la ville +33 2 48 23 02 60 http://bourgesberrytourisme.com/ Au nord du centre historique, les marais de l’Yèvre et de la Voiselle forment un ensemble de 135 ha, classé en 2003 au titre des Monuments naturels et des sites. Exploité en jardins familiaux, c’est un espace unique, à quelques minutes de la Cathédrale. Visite guidée à pied. Réservation obligatoire à la billetterie de l’Office de Tourisme. Aucun billet vendu sur place. Départ avec un minimum de 2 personnes ad2t

