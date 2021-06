Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre Cher, Mehun-sur-Yèvre Visites guidées : Les Grandes Heures de Mehun Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre Catégories d’évènement: Cher

Mehun-sur-Yèvre

Visites guidées : Les Grandes Heures de Mehun
2021-07-08 10:00:00 – 2021-07-08 11:30:00

Mehun-sur-Yèvre Cher Mehun-sur-Yèvre Portés par le hasard, petits et grands embarquent pour une visite ludique qui retrace les grandes heures de la cité médiévale de Mehun-sur-Yèvre. Visites guidées : Les Grandes Heures de Mehun, l’histoire de l’ancienne cité royale de Charles VII +33 2 48 57 35 51 Portés par le hasard, petits et grands embarquent pour une visite ludique qui retrace les grandes heures de la cité médiévale de Mehun-sur-Yèvre. OTMehun dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Mehun-sur-Yèvre Étiquettes évènement : Autres Lieu Mehun-sur-Yèvre Adresse Ville Mehun-sur-Yèvre lieuville 47.14606#2.21868