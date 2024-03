Visites guidées « les Grandes grandes vacances » en famille Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 15h30 à 16h45

Le samedi 23 mars 2024

de 14h00 à 15h15

Le samedi 23 mars 2024

de 11h00 à 12h15

.Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans. gratuit sous condition

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Dans le cadre de la semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme, des visites guidées en famille pour découvrir l’histoire de la Seconde Guerre mondiale en France.

Découvrez la guerre et l’Occupation avec Ernest et Colette, les héros de la série animée Les Grandes grandes Vacances.

A quoi ressemblait la vie, en France, pendant la Seconde Guerre mondiale ? La réponse dans les collections !

Avec pour guides, Colette et Ernest, les héros de la série animée Les grandes Grandes Vacances de Delphine Maury et Olivier Vinuesa, et une conférencière qui connaît plein d’histoires.

Dans le cadre de la Semaine parisienne de lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin 4 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy 75014

Contact : https://www.parismusees.paris.fr/fr/evenements/les-week-ends-en-famille-saison-2324 +33171283475 https://www.parismusees.paris.fr/fr/evenements/les-week-ends-en-famille-saison-2324

© 2015, Les Armateurs / Blue Spirit Studio © Photo Pierre Antoine, Paris musées Les Grandes grandes vacances en famille