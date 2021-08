Sallèdes Château de La Chaux Montgros Puy-de-Dôme, Sallèdes Visites guidées les 18 et 19 Septembre et Randonnée : La Marche des deux Princes le Dimanche 19 Septembre Château de La Chaux Montgros Sallèdes Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de La Chaux Montgros

Samedi 18 septembre Après-Midi : Tir à l’Arc costumé, Danses Médiévales, Visites guidées. Dimanche 19 septembre : Tir à l’Arc costumé, Danses médiévales, visites guidées. Dans le cadre des 500 ans de la Sainte Chapelle de Vic le Comte, une marche est organisée (La Marche des deux Princes). Départ 9 heures Ste Chapelle de Vic le Comte en direction du Château de la Chaux Montgros (pique-nique tiré du sac vers 12H30) et retour par la forêt de la Comté. Tout au long du parcours animations musicales. visites, animations et Marche des deux Princes Château de La Chaux Montgros 63270 Sallèdes, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Sallèdes Puy-de-Dome

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T14:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T18:30:00

