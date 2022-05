Visites guidées : le jardin hier, aujourd’hui et demain… Jardins du Château de Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Visites guidées : le jardin hier, aujourd'hui et demain…

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardins du Château de Lunéville

* Visite historique : Avec les médiateurs du château. Durée 30 min. > 15h, 16h et 17h. Partez sur les traces d’Elisabeth-Charlotte, duchesse de Lorraine proche de la nature et pour le moins moderne en cette 1ère moitié du XVIIIe siècle, et découvrez l’atmosphère champêtre que celle-ci a su insuffler au château de Lunéville. * Le parc des bosquets aujourd’hui et demain : Avec les jardiniers du château. Durée : 30 min. > 14h30, 15h30, 16h30.

Jardins du Château de Lunéville
place de la 2e division de cavalerie 54300 Lunéville, Meurthe-et-Moselle, Grand Est

