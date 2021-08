Visites guidées “Le Centre Historique de Beaucaire” Beaucaire Beaucaire, 17 août 2021, BeaucaireBeaucaire.

De l’Eglise Saint-Paul à l’Hôtel de Ville en passant par la Collégiale Notre-Dame-Des-Pommiers et les belles demeures, découvrez à quel point l’urbanisme beaucairois a été influencé par la Foire de la Madeleine. Mardis à 10h00 : – 22 et 29 juin, – 6, 13, 20 et 27 juillet, – 3,10,17,24 et 31 août, – 19 et 26 octobre, – 2 novembre Rendez-vous à l’accueil de la Maison du Tourisme et du Patrimoine au 8 rue Victor Hugo. Durée : 2h Tarif plein : 7 € Tarif réduit : 5 € (étudiants, demandeurs d’emplois, +60 ans, habitants de la CCBTA) Gratuit pour les moins de 10 ans Sur réservation préalable du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 au 04 66 59 26 57 La visite est maintenue à partir de 3 personnes minimum.

