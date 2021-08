Vitré Vitré Ille-et-Vilaine, Vitré Visites guidées: “La vie quotidienne sous la révolution française”. Vitré Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vitré

Visites guidées: “La vie quotidienne sous la révolution française”. Vitré, 12 septembre 2021, Vitré. Visites guidées: “La vie quotidienne sous la révolution française”. 2021-09-12 – 2021-09-12 Service patrimoine de Vitré 5 Place du Château

Vitré Ille-et-Vilaine Le service patrimoine de Vitré propose le dimanche 12 septembre une visite guidée sur la vie quotidienne sous la révolution française. Les visites débutent à 15h et durent 1h30, et sont gratuites mais uniquement sur réservation. Renseignements et réservations ;

Par téléphone au 02 99 75 04 54

ou par email à musees@mairie-vitrefr Le Pass sanitaire est obligatoire en accord avec les dernières mesures sanitaires. musees@maririe-vitre.fr +33 2 99 75 04 54 Le service patrimoine de Vitré propose le dimanche 12 septembre une visite guidée sur la vie quotidienne sous la révolution française. Les visites débutent à 15h et durent 1h30, et sont gratuites mais uniquement sur réservation. Renseignements et réservations ;

Par téléphone au 02 99 75 04 54

ou par email à musees@mairie-vitrefr Le Pass sanitaire est obligatoire en accord avec les dernières mesures sanitaires. dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Vitré Autres Lieu Vitré Adresse Service patrimoine de Vitré 5 Place du Château Ville Vitré lieuville 48.12443#-1.21447