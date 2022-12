Visites guidées – La fruitière des lacs Labergement-Sainte-Marie Labergement-Sainte-Marie Labergement-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Doubs

Labergement-Sainte-Marie

Visites guidées – La fruitière des lacs Fruitière des lacs Labergement-Sainte-Marie Doubs

2023-02-03 09:15:00 – 2022-12-27 10:45:00

2023-02-03 09:15:00 – 2022-12-27 10:45:00 Labergement-Sainte-Marie

Doubs Labergement-Sainte-Marie 1.5 1.5 EUR Les mardis et jeudis à 9h15 (durée 1h30).

Venez découvrir la fabrication de nos fromages.

Visites guidées de la fruitière avec projection de film et dégustation.

La fabrication du fromage n’aura plus aucun secret pour vous !

Label « Made in chez nous »

Réservation obligatoire. magasin@fruitieredeslacs.com +33 3 81 38 12 91 http://www.lafruitieredeslacs-comte-morbier.com/ Labergement-Sainte-Marie

