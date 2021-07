Cherré-Au Le Haut-Buisson Cherré 72400 Cherré-Au Cherré-Au, Sarthe Visites Guidées – Jeux Géants en bois – Parcours découverte Le Haut-Buisson Cherré 72400 Cherré-Au Cherré-Au Catégories d’évènement: Cherré-Au

Sarthe

Visites Guidées – Jeux Géants en bois – Parcours découverte Le Haut-Buisson Cherré 72400 Cherré-Au, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Cherré-Au. Visites Guidées – Jeux Géants en bois – Parcours découverte

le samedi 18 septembre à Le Haut-Buisson Cherré 72400 Cherré-Au Jeux géants en bois – Parcours découverte – Visite Guidée à 14h30 et 16h00 sur l’histoire du château et du domaine – Exposition photos Le Haut-Buisson Cherré 72400 Cherré-Au Le Haut-Buisson Cherré 72400 Cherré-Au Cherré-Au Cherré Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T14:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cherré-Au, Sarthe Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Haut-Buisson Cherré 72400 Cherré-Au Adresse Le Haut-Buisson Cherré 72400 Cherré-Au Ville Cherré-Au lieuville Le Haut-Buisson Cherré 72400 Cherré-Au Cherré-Au