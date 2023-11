Visites guidées individuels des expositions à la MEP Maison Européenne de la Photographie Paris, 9 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 08 février 2024

de 19h00 à 20h30

Le samedi 03 février 2024

de 10h30 à 12h00

Le jeudi 25 janvier 2024

de 19h00 à 20h30

Le samedi 20 janvier 2024

de 10h30 à 12h00

Le jeudi 21 décembre 2023

de 19h00 à 20h30

Le samedi 16 décembre 2023

de 10h30 à 12h00

Le jeudi 07 décembre 2023

de 19h00 à 20h30

Le samedi 18 novembre 2023

de 10h30 à 12h00

Le jeudi 09 novembre 2023

de 19h00 à 20h30

.Tout public. payant

Tarifs :

Plein tarif : 16 € / Tarif réduit : 12 €

La MEP – Maison Européenne de la Photographie – vous propose plusieurs visites guidées organisées à différentes dates, sur réservation, qui vous permettent de découvrir les expositions en cours dans les meilleures conditions.

Les visites guidées pour les visiteurs individuels sont menées par un·e conférencier·e de la MEP. Elles privilégient une approche sensible de quelques œuvres et éclairent les visiteurs sur les thématiques et partis pris de l’exposition.

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

Contact : https://www.mep-fr.org/que-faire-a-la-mep/visites-guidees/#visitescommenteesindividuels

