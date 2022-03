Visites guidées I Picasso et les avant-gardes arabes Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

du samedi 2 avril au dimanche 10 juillet à Institut du monde arabe-Tourcoing

**Visite guidée tous les samedis et dimanche à 15h30** **L’exposition** Soutenue par un travail de recherche inédit et par la présentation d’œuvres d’artistes majeurs arabes jamais présentées en Europe, cette exposition met en évidence le fructueux dialogue entre le maître espagnol et les modernes arabes. Auteur de Guernica, portraitiste de la combattante algérienne Djamila Boupacha, Picasso a été une icône pour les scènes artistiques arabes marquées par les Indépendances. Se revendiquant de l’exemple moral du maître andalou, les avant-gardes arabes s’engagent à travers leurs peintures face aux tragédies de leurs pays. L’exposition retrace de manière neuve les ​enjeux artistiques et idéologiques du XXe siècle : la figuration, les arts premiers, le pacifisme, l’anticolonialisme et le rêve d’un monde meilleur. Commissariat Mario Choueiry, chargé de mission à l’IMA (Paris) Françoise Cohen, directrice de l’IMA-Tourcoing Exposition du 2 avril au 10 juillet 2022 **Toutes les infos :** [https://ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/exposition-picasso-et-les-avant-gardes-arabes/](https://ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe-tourcoing/exposition-picasso-et-les-avant-gardes-arabes/)

8 / 6 euros

Visite guidée tous les samedis et dimanche à 15h30 Institut du monde arabe-Tourcoing 9, rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T15:30:00 2022-04-02T16:30:00;2022-04-03T15:30:00 2022-04-03T16:30:00;2022-04-09T15:30:00 2022-04-09T16:30:00;2022-04-10T15:30:00 2022-04-10T16:30:00;2022-04-16T15:30:00 2022-04-16T16:30:00;2022-04-17T15:30:00 2022-04-17T16:30:00;2022-04-23T15:30:00 2022-04-23T16:30:00;2022-04-24T15:30:00 2022-04-24T16:30:00;2022-04-30T15:30:00 2022-04-30T16:30:00;2022-05-07T15:30:00 2022-05-07T16:30:00;2022-05-14T15:30:00 2022-05-14T16:30:00;2022-05-15T15:30:00 2022-05-15T16:30:00;2022-05-21T15:30:00 2022-05-21T16:30:00;2022-05-22T15:30:00 2022-05-22T16:30:00;2022-05-28T15:30:00 2022-05-28T16:30:00;2022-05-29T15:30:00 2022-05-29T16:30:00;2022-06-04T15:30:00 2022-06-04T16:30:00;2022-06-05T15:30:00 2022-06-05T16:30:00;2022-06-11T15:30:00 2022-06-11T16:30:00;2022-06-12T15:30:00 2022-06-12T16:30:00;2022-06-18T15:30:00 2022-06-18T16:30:00;2022-06-19T15:30:00 2022-06-19T16:30:00;2022-06-25T15:30:00 2022-06-25T16:30:00;2022-06-26T15:30:00 2022-06-26T16:30:00;2022-07-02T15:30:00 2022-07-02T16:30:00;2022-07-03T15:30:00 2022-07-03T16:30:00;2022-07-09T15:30:00 2022-07-09T16:30:00;2022-07-10T15:30:00 2022-07-10T16:30:00

