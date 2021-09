Néoules cour de l'ancienne école Jules Ferry Néoules, Var Visites guidées “Histoire du village” cour de l’ancienne école Jules Ferry Néoules Catégories d’évènement: Néoules

Var

Visites guidées “Histoire du village” cour de l’ancienne école Jules Ferry, 18 septembre 2021, Néoules. Visites guidées “Histoire du village”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à cour de l’ancienne école Jules Ferry

Monsieur Marc-Jacques LEDOUX, historien du village, commentera les visites guidées les 18 et 19 septembre 2021. Il retracera l’histoire de Néoules de la période romaine jusqu’à la révolution française, notamment à travers son patrimoine bâti, en cheminant à travers les ruelles du village. (histoire du château renaissance, la tour château d’eau avec son système unique, les lavoirs, les jardins du château et la fontaine républicaine).

Durée 2h à 2h30 > Facile – visites organisées sur inscription – PASS sanitaire et port du masque obligatoire

Visites guidées sur l’histoire du village. Découverte de Néoules, de la période romaine jusqu’à la révolution française à travers les ruelles du village et son patrimoine bâti. cour de l’ancienne école Jules Ferry avenue de la Libération 83136 Néoules Néoules Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Néoules, Var Autres Lieu cour de l'ancienne école Jules Ferry Adresse avenue de la Libération 83136 Néoules Ville Néoules lieuville cour de l'ancienne école Jules Ferry Néoules