Dans l’imaginaire collectif, le grenier est tantôt un débarras sombre et poussiéreux encombré d’objets obsolètes et surannés qu’on se refuse à jeter, tantôt une caverne d’Ali baba recélant mille et un trésors comme autant de possibilités de transformation et de création. Il est surtout une multitude de souvenirs et de récits de vie incarnés dans des objets qui n’ont de valeur que pour celui qui les possède. Explorez avec un guide-conférencier le grenier comme un réceptacle de nos mémoires, qui, à quelques rares occasions, se transforme en antichambre du musée.

