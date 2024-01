Visites guidées gratuites, 7 janvier 2024, .

Du dimanche 07 janvier 2024 au dimanche 25 février 2024 :

.Public adultes. A partir de 35 ans. Jusqu’à 65 ans. gratuit

RESERVATION OBLIGATOIRE 01.455.456.52

Laissez-vous guider par nos guides dans les quartiers de Paris des lieux historiques et insolites le temps d’une balade découverte surprenante et gratuite ceci entre célibataires vous permettant de sortir de votre solitude.

JOUONS

A LA PRETTY WOMAN A LA PARISIENNE DANS LE PARIS CHIC ET CLASSIEUX

DU TRIANGLE D’OR

Les

grands couturiers, joailliers et les plus grands PALACES de la

capitale au cœur de ce triangle d’or et ses belles illuminations.

Dans

le cadre de nos randonnées dominicales, commençons bien l’année

nouvelle, allons musarder avec cette douce mise en jambes et s’offrir

un moment à la rêverie dans ce triangle d’or.

Thierry

vous invite dimanche 7 janvier dés 14h00 au métro Franklin D. Roosevelt en tête de

quai direction La Défense M1 départ à 14h10

Depuis

le Rond Point des Champs Elysées, nous remontrons par l’avenue

Montaigne avec «le grand hôtel Plaza Athénée » les boutiques Ch.

Dior et autres grands couturiers, pour revenir avenue Franklin D.

Roosevelt, et nous diriger vers la place de la concorde (ex place

Louis XV) via les Champs Elysèes pour admirer l’architecture du «

grand Palace hôtel Crillon », (1909) La façade de l’hôtel de

Crillon rehaussée d’ornements :grand appareil à refends au

rez-de-chaussée, balustrade qui souligne l’étage noble, guirlandes

sous les appuis de fenêtre du second étage couronné d’un fronton

donnant de ses balcons une superbe vue sur l’obélisque.

Ensuite

nous emprunterons la rue Royale vers le village Royal ou quelques

jolies boutiques vous donnerons peut être l’envie de faire vos

emplettes. Si toutefois le Père Noël a été généreux par ses

étrennes.

Thierry

vous guidera vers la rue St Honoré ou quelques grands couturiers

nous attendent pour vous présenter en vitrine votre nouvelle garde

robes, tous les styles pour tous les goûts.

Les

bras chargés nous poursuivons en direction de la place Vendôme pour

passer devant le majestueux Palace

hôtel

« le Ritz » datant de (1898) de style baroque qui récemment a été

réhabilité, dont nous nous offrirons la visite de la galerie

intérieure et ses très chic boutiques.

Place

Vendôme quelques-uns des plus grands joailliers internationaux ont

leurs boutiques, c’est aussi le lieu de résidence d’Henri Salvador

ou l’artiste chanteur habitat au 6 de la place jusqu’à son dernier

souffle, au 12 nous trouverons le lieu de résidence d’un autre

compositeur musicien, F.Chopin.

Enfin

nous terminerons cette douce rêverie pédestre par la rue de la

Paix, pour arriver place de l’Opéra Garnier ou il sera temps de

s’offrir une collation (coupe de champagne ou chocolat chaud ? et

meilleurs voeux) et se quitter sur les grands boulevards.

LE

CHATEAU D’ECOUEN dit LE MUSEE DE LA RENAISSANCE et l’église

Saint-Acceul

XV eme S.

Visite guidée par Thierry Rendez-vous

a 13h avec Thierry a la gare du nord

devant le quai N°30 départ

à 13h15 pour Ecouen (95)

Le château d’Écouen est un château du

XVIe siècle, situé dans le Val-d’Oise, qui abrite depuis 1977 le

musée national de la Renaissance. L’édifice appartient à la Grande

Chancellerie de la Légion d’honneur. Le musée est

sous tutelle

du ministère de la Culture. Des générations d’artistes célèbres

se sont succédé au fil des siècles pour faire du château d’Écouen

un imposant monument : l’architecte Jean Bullant, le sculpteur Jean

Goujon, le potier et émailleur Bernard Palissy, le céramiste

Masseot Abaquesne, l’architecte Jules Hardouin-Mansart. Il expose

aujourd’hui les collections françaises de l’époque de la

Renaissance dans tous les domaines artistiques

: tapisseries,

armes, sculptures, vitraux, céramiques, mobiliers, orfèvreries,

peintures… En France, il s’agit de l’unique musée entièrement

consacré à la Renaissance. Retour par la forêt, nous prendrons

notre verre

de l’amitié en centre ville.

DIMANCHE

21 JANVIER

LA

COULEE VERTE PARISIENNE 2h de balade guidée et commentée par

Thierry

Rendez-vous à 14h avec Thierry à la station Bastille M1

en tête de quai direction Château de Vincennes, départ 14h15

Partant de la Bastille par son viaduc des arts surplombant les

ateliers d’artistes de l’avenue Daumesnil a

9,18 m de hauteur,

nous emprunterons le chemin par l’ancienne voie ferrée désaffectée

depuis 1969 (PC)

La gare terminus était à la Bastille à

l’emplacement actuel de l’opéra, les trains allaient jusqu’à

Saint-Maur –> Boissy – Saint-Léger.Nous apprécierons aussi

l’espace sans voiture de nombreux bancs étant tout du long à la

disposition des jambes fatiguées. Elle a inspiré depuis de

nombreuses autres créations comme la Highline à New York. Nous

pourrons aussi découvrir quelques curiosités architecturales

souvent invisibles de la

rue, (comme certains immeubles construits

à l’époque du Baron Haussmann).Enfin pour finaliser cette agréable

balade parisienne au bois de Vincennes exactement à la Pte Dorée et

pour clôturer ces 2h de balade

printanière 16h00 il sera donc

l’heure du chocolat chaud.

Dimanche

4 février 2024

LA

MAISON MUSEE DE RAYMOND DEVOS UN PASSAGE A LA FERME COUBERTIN

Rendez-vous

avec Thierry a 13h00 à Denfert Rochereau RER B en tête de quai

direction St Remy-Lès-Chevreuse (78)- La maison-musée de la

Fondation Raymond Devos ouvre ses portes en novembre 2016, à

Saint-Rémy-lès-Chevreuse, dans sa maison, plongée dans la verdure

ou a vécu l’humoriste prés de 40 ans. C’est le premier grand musée

consacré à un artiste du music-hall, écrivain et poète. Né en

novembre 1922 et décédé le 15 juin 2006 à

Saint-Rémy-lès-Chevreuse

– Fondation Coubertin (sous réserve)

La

visite consiste en une présentation des collections de la

Fondation

(collection de sculptures de la fin du 19 e siècle à

nos jours), exposé en

plein air, dans le Jardin des bronzes et

dans le parc de Coubertin.

– Ferme de Coubertin pour les amateurs

de produits fermier bio vous pourrez faire votre marché.

– Notre

pot de l’amitié se fera vers 17h face à la gare.

DIMANCHE

11 FEVRIER ou DIMANCHE 18 (date encore non communiquée)

DE

LA BUTTE AUX CAILLES AU QUARTIER CHINOIS DE PARIS défilé du nouvel an Chinois.

Rendez-vous

avec Jean Pierre et Thierry à 13h30 station Maison Blanche en tête

de quai direction Villejuif M 7

Pour

une visite bucolique dans cet ancien village où coulait la Bièvre à

ciel ouvert. A l’époque cet endroit était insalubre.

Nous

évoluerons à travers ses rues et ses passages qui ont gardés leurs

charmes d’antan.

Un

quartier devenu bobo avec ses bars et ses ateliers d’artistes.

Puis nous changerons d’atmosphère pour nous

rendre dans le quartier chinois où nous visiterons un très beau

temple Bouddhiste et nous assisterons au défiler avec son cortège

coloré pour admirer paradeurs, lions et dragons dansants. des

dragons en fête avec leurs musiciens

Nous

prendrons notre pot de l’amitié vers 16h30 ,dans une brasserie

chinoise et découvrir leurs différentes bières.

DIMANCHE 25 FEVRIER

LES

ETANGS DE CERGY NEUVILLE et son port de plaisance (95)

Rendez

vous a 13h00 avec Thierry à la station Charles De Gaulle Etoile RER

A direction Cergy (95) en tête de quai,

départ

à 13h15 pour Cergy St Christophe pour belle randonnée de 3h pleine

nature depuis l’Axe majeur vers les étangs de Cergy Neuville, nous

traverserons le pont qui enjambe l’Oise, les étangs de Cergy

Neuville et son port de plaisance

L’Axe

majeur est

une oeuvre monumentale située à Cergy-Pontoise (Val d’Oise),

dominant les boucles de l’Oise. L’oeuvre conçue par Dani Karavan

s’impose comme l’une des réalisations urbanistiques phares,au

tournant des XXe et XXIe siècles.

A

la fois espace public ouvert à tous et création artistique, l’Axe

majeur est un lieu à découvrir absolument en Ile-de-France.

Il

offre un panorama exceptionnel portant le regard jusqu’à Paris, un

parcours de promenade unique relié aux itinéraires de randonnées,

un espace de détente au coeur de la ville,un lieu d’expression et de

spectacles.

Ce

grand tracé urbain, fruit d’une rencontre entre projet urbain et art

contemporain, connaît une renommée internationale. La multiplicité

des prises photographiques et des tournages réalisés sur l’Axe

majeur témoigne de la force d’inspiration de ses lignes et

perspectives. L’Axe majeur est aussi un espace prisé par les

habitants de Cergy-Pontoise qui l’apprécient comme lieu de vie :

jogging, détente, photographie, animations.

L’Axe

majeur est structuré en séquences que matérialisent douze stations

sur une longueur de 3,2 kilomètres. Chaque station est à découvrir,

offrant un étonnant dialogue entre l’imaginaire et le réel.

Découvrez cette symbolique qui donne un nouveau sens au paysage.

La

Tour Belvédère :

mesurant 36 m de haut et 3,6 m de côté, elle est légèrement

inclinée de 1,5° en direction de l’Axe majeur.

La

place de la Tour Hubert-Renaud

: sa forme circulaire symbolise le monde. Elle assure la rencontre

entre l’Axe majeur et l’espace urbain.

Le

Verger des Impressionnistes :

témoin du passé agricole de Cergy-Pontoise, le verger conservé et

retaillé, est semblable à ceux peints par les Impressionnistes dans

la vallée de l’Oise.

L’Esplanade

de Paris et les Douze colonnes

: c’est par excellente le lieu de rencontre et d’animation sur l’Axe

majeur. Les douze Colonnes ponctuent la limite du plateau.

La

Terrasse

: depuis les Douze Colonnes, une volée de marches permet de

descendre jusqu’à la Terrasse qui offre une vue incomparable sur

l’Ile-de-France.

Le

Jardin des droits de l’homme

: les jardins dessinent la liaison entre le plateau habité et la

vallée de l’Oise. Un olivier symbolique y a été planté par le

Président de la République en exercice en 1990, François

Mitterrand.

L’Amphithéâtre

: situé en bas des jardins, il suit le rythme dégressif des courbes

de niveau. Il constitue un centre d’attraction de la vie de la cité,

en particulier en période estivale.

La

Scène :

la Scène fait partie de l’Amphithéâtre. Elle est un lieu

d’expression artistique : théâtre, danse, concerts… Le bassin

alentour, relié directement à l’Oise, peut accueillir des spectacle

sur l’Oise.

La

Passerelle :

la passerelle doit relier l’Amphithéâtre à l’Ile astronomique.

L’Île

astronomique : l’île est le vestige d’une ancienne sablière.

La

Pyramide :

la Pyramide est conçue de façon à ce que le vent y jouent en

permanence un « son et lumière » naturel. Elle n’est

accessible qu’en bateau.

Le

Carrefour de Ham

: situé à 1,5 km de l’île astronomique, c’est le point

d’aboutissement du parcours de l’Axe majeur, l’endroit où le rayon

laser doit disparaître.

L’Axe

majeur évolue au gré des saisons et des courbes du soleil. Vivez

l’expérience en venant parcourir cette longue sculpture du paysage.

–

Le

port de plaisance

de ce charmant petit village du vieux Cergy,

–

L’église

St Christophe

construite au XIII eme S.

–

Retour

par les sous bois le

long des étangs

Nous

prendrons le temps de notre pot de l’amitié face aux bateaux amarrés

juste devant nous, un moment totalement dépaysant, ensuite retour

vers Cergy St Christophe.

