A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’office de tourisme de Méréville propose des visites guidées au sein du domaine. – le samedi et dimanche à 10h30, 14h, et 16h. Durée de la visite entre 1h30 et 2h. Vous découvrirez les richesses de ce jardin pittoresque de la fin du XVIIIe siècle commandé par le marquis de Laborde à l’architecte François-Joseph Bélanger et au peintre et paysagiste Hubert Robert. L’eau, la végétation, les enrochements et les fabriques forment de véritables tableaux de paysages qui vous enchanteront. Le rendez-vous se fait généralement directement à l’office de tourisme près de la Halle, mais vous pourrez aussi attendre à l’entrée du domaine. Réservation sur le site de l’office de tourisme ([[tourisme@caese.fr](mailto:tourisme@caese.fr)](mailto:tourisme@caese.fr)) ou par téléphone (01.64.94.99.10)

Domaine départemental de Méréville 12 rue Voltaire 91660 Méréville Méréville Essonne



2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T18:00:00