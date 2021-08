Tourcoing Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Nord, Tourcoing Visites guidées gratuites des coulisses du Fresnoy – Studio national Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

**Dimanche 19 septembre 2021 de 14h30 à 18h30** : **Visites guidées gratuites des coulisses du Fresnoy** Plateau de tournage, auditorium de mixage, studio d’enregistrement, laboratoire photographique… Les espaces de création utilisés pour la production des films et des installations numériques produites au Fresnoy sont accessibles exceptionnellement au public lors des journées du patrimoine. Ces œuvres sont présentées chaque année lors d’une manifestation nommée Panorama. Cette année, Panorama 23 …par le rêve…, sera présentée au public du 24 septembre 2021 au 31 décembre 2021. En compagnie d’un guide, explorez le bâtiment, venez découvrir l’envers du décor, et prenez de la hauteur sur les toits du Fresnoy ! **Départs toutes les 30 minutes.** **Premier départ : 14h30 | Dernier départ : 17h30** **Réservation obligatoire : [https://www.billetweb.fr/journees-du-patrimoine-fresnoy](https://www.billetweb.fr/journees-du-patrimoine-fresnoy)** **Projection à 19h00** “Visite guidée”, 2021, 20 mn “Les grands artistes et le veilleur de nuit”, 1998, 80 mn Deux films d’Alain Fleischer, l’un présentant Le Fresnoy actuel et le second Le Fresnoy lorsqu’il l’a découvert à la fin des années 80.

