Visites guidées gratuites de la Ville de Saverne (sur inscription), 4 juin 2022, .

Visites guidées gratuites de la Ville de Saverne (sur inscription)

2022-06-04 – 2022-06-04

Le Lions Club de Saverne en association avec la SHASE (Société d’Histoire et d’Archéologie de Saverne et environs), avec le soutien de la Ville de Saverne et l’Office de Tourisme et du Commerce du Pays de Saverne, organise des visites guidées gratuites de la ville le samedi 4 juin 2022.

Inscriptions à l’Office de Tourisme du 23 mai au 3 juin.

Départ des visites : 10 h, 11 h, 14 h, 15 h et 16 h.

La visite dure environ 50 minutes par groupe de 10 à 12 personnes.

Découvrez les 3 circuits proposés :

– Le “Wackeswaj” ou l’Affaire de Saverne 1913 par Daniel Peter

– Les édifices religieux par Bernard Zapf

– Sur la trace de personnages illustres par Philippe Windenhoff

Le Lions Club de Saverne en association avec la SHASE (Société d’Histoire et d’Archéologie de Saverne et environs), avec le soutien de la Ville de Saverne et l’Office de Tourisme et du Commerce du Pays de Saverne, organise des visites guidées gratuites de la ville le samedi 4 juin 2022.

Inscriptions à l’Office de Tourisme du 23 mai au 3 juin.

Départ des visites : 10 h, 11 h, 14 h, 15 h et 16 h.

La visite dure environ 50 minutes par groupe de 10 à 12 personnes.

Découvrez les 3 circuits proposés :

– Le “Wackeswaj” ou l’Affaire de Saverne 1913 par Daniel Peter

– Les édifices religieux par Bernard Zapf

– Sur la trace de personnages illustres par Philippe Windenhoff

dernière mise à jour : 2022-05-16 par