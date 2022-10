Visites guidées gratuites de la Maison de Connaissance du Risque Sismique Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrnes

Hautes-Pyrnes Lourdes À l’occasion du Résilience Tour, semaine nationale dédiée à la prévention des risques majeurs à laquelle participe le C-PRIM, la Maison de la connaissance du risque sismique ouvre ses portes du lundi au samedi et propose des visites guidées gratuites le lundi 10, mercredi 12, vendredi 14 et samedi 15 octobre, de 14 à 15h. (Le mardi et le jeudi sont consacrés à des visites scolaires.) Réservation est obligatoire : maisonsismique@gmail.com 05-62-34-25-83 06-40-07-78-19 La Maison de la connaissance du risque sismique, structure gérée par le C-PRIM (Centre Pyrénéen des Risques Majeurs) est un espace d’information dédié à la compréhension et à l’observation des séismes et de leurs effets. maisonsismique@gmail.com https://www.c-prim.org/ LOURDES 59 avenue Francis Lagardère Lourdes

