Visites guidées familiales de l’hiver au Mémorial Alsace-Moselle Schirmeck, 20 décembre 2021, Schirmeck.

Visites guidées familiales de l’hiver au Mémorial Alsace-Moselle Schirmeck

2021-12-20 – 2021-12-23

Schirmeck Bas-Rhin

EUR Profitez des vacances scolaires pour découvrir en famille la scénographie exceptionnelle du Mémorial Alsace-Moselle. Plongez au cœur de l’histoire de la région de 1870 à nos jours accompagné de l’un de nos médiateurs et (re)découvrez cette facette de l’aventure alsacienne et mosellane.

Attention fermeture du Mémorial les 24, 25 et 31 décembre. Toutes les mesures sanitaires ont été mises en place pour garantir la sécurité des visiteurs. Le port du masque est obligatoire.

+33 3 88 47 45 50

Schirmeck

