Oulches-la-Vallée-Foulon Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne, Oulches-la-Vallée-Foulon Visites guidées extérieures sur le Chemin des Dames Oulches-la-Vallée-Foulon Oulches-la-Vallée-Foulon Catégories d’évènement: Aisne

Oulches-la-Vallée-Foulon

Visites guidées extérieures sur le Chemin des Dames Oulches-la-Vallée-Foulon, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Oulches-la-Vallée-Foulon. Visites guidées extérieures sur le Chemin des Dames 2021-07-01 – 2021-07-01

Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne 8 Durant l’été, nous proposerons des visites guidées extérieures sur le Chemin des Dames ! Chaque mardi et jeudi, rendez-vous à la Caverne du Dragon pour un départ à 13h30, accompagnés par l’un ou l’une de nos guides.

Cette visite d’une durée d’1h30 vous permettra de vous rendre sur les lieux de bataille des camps français et allemands durant la Première Guerre mondiale. caverne@aisne.fr +33 3 23 25 14 18 https://www.chemindesdames.fr/ Durant l’été, nous proposerons des visites guidées extérieures sur le Chemin des Dames ! Chaque mardi et jeudi, rendez-vous à la Caverne du Dragon pour un départ à 13h30, accompagnés par l’un ou l’une de nos guides.

Cette visite d’une durée d’1h30 vous permettra de vous rendre sur les lieux de bataille des camps français et allemands durant la Première Guerre mondiale. Aisne Tourisme dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Oulches-la-Vallée-Foulon Étiquettes évènement : Autres Lieu Oulches-la-Vallée-Foulon Adresse Ville Oulches-la-Vallée-Foulon lieuville 49.43591#3.7476