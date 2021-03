Cazères Médiathèque de Cazères Cazères, Haute-Garonne Visites guidées « express » Exposition Ex-Voto Médiathèque de Cazères Cazères Catégories d’évènement: Cazères

Haute-Garonne

Visites guidées « express » Exposition Ex-Voto Médiathèque de Cazères, 10 mars 2021-10 mars 2021, Cazères. Visites guidées « express » Exposition Ex-Voto

le mercredi 10 mars à Médiathèque de Cazères

Dans le cadre du projet Garonnéa, le Collectif Al Caz’Arts vous invite à venir découvrir son exposition ex voto qui se tiendra à la Médiathèque de Cazères jusqu’au 13 mars 2021. Nous vous proposons des visites guidées de 6 personnes sur inscription à la Médiathèque. 30 minutes en compagnie d’un des membres d’AlCaz’Arts pour découvrir l’exposition. Réservez votre place! Par le Collectif d’artistes Al Caz’Arts Médiathèque de Cazères Place de l’Hôtel de Ville, Cazères Cazères L’An 01 Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-10T15:00:00 2021-03-10T15:30:00;2021-03-10T15:30:00 2021-03-10T16:00:00;2021-03-10T16:00:00 2021-03-10T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cazères, Haute-Garonne Autres Lieu Médiathèque de Cazères Adresse Place de l'Hôtel de Ville, Cazères Ville Cazères