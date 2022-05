VISITES GUIDEES EXPOSITION – L’ENVOL Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

VISITES GUIDEES EXPOSITION – L’ENVOL Agde, 16 mai 2022, Agde. VISITES GUIDEES EXPOSITION – L’ENVOL Agde

2022-05-16 – 2022-09-18

Agde Hérault Immense artiste israelienne, Vered la discrète cultive l’émotion dans ses “sculptures de main” organiques, comme dans ses photographies d’oiseaux du quotidien qu’elle nomme “ses visiteurs réguliers”. Diplômée de l’Académie des Arts et du Design de Jérusalem, ses créations ont été exposées dans des musées et des galeries du monde entier, régulièrement par la prestigieuse galerie Hébert à Paris. Elles ont reçu des prix internationaux tels que le Prix de la Fondation Américaine d’Israël, le Prix du Design du Ministère de la Culture Israelien et celui de la FondationAlix de Rotschild. L’artiste a également enseigné à l’Academy des Arts et de Design de Jérusalem ainsi qu’à l’Ecole Boulle en France. Visites guidées

> de l’exposition tous les lundis à 17h Entrée libre

>Nombre de places limité.

>Sur réservation #TEMPSFORT Immense artiste israelienne, Vered la discrète cultive l’émotion dans ses “sculptures de main” organiques, comme dans ses photographies d’oiseaux du quotidien qu’elle nomme “ses visiteurs réguliers”.

Entrée libre Immense artiste israelienne, Vered la discrète cultive l’émotion dans ses “sculptures de main” organiques, comme dans ses photographies d’oiseaux du quotidien qu’elle nomme “ses visiteurs réguliers”. Diplômée de l’Académie des Arts et du Design de Jérusalem, ses créations ont été exposées dans des musées et des galeries du monde entier, régulièrement par la prestigieuse galerie Hébert à Paris. Elles ont reçu des prix internationaux tels que le Prix de la Fondation Américaine d’Israël, le Prix du Design du Ministère de la Culture Israelien et celui de la FondationAlix de Rotschild. L’artiste a également enseigné à l’Academy des Arts et de Design de Jérusalem ainsi qu’à l’Ecole Boulle en France. Visites guidées

> de l’exposition tous les lundis à 17h Entrée libre

>Nombre de places limité.

>Sur réservation #TEMPSFORT Agde

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Agde Adresse Ville Agde lieuville Agde Departement Hérault

Agde Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/

VISITES GUIDEES EXPOSITION – L’ENVOL Agde 2022-05-16 was last modified: by VISITES GUIDEES EXPOSITION – L’ENVOL Agde Agde 16 mai 2022 Agde Hérault

Agde Hérault