### Découvrez les mystères de ce château du pays messin : Landonvillers. * **Vous avez dit « étrange » ?** L’étrange et mystérieux château de contes de fées de Landonvillers vous révélera enfin tous ses mystères ! Quelle est l’origine de ce rêve de Moyen Âge dominant la campagne lorraine ? Souvent comparé à l’un des châteaux romantiques du « roi fou » Louis II de Bavière, ou encore du Haut-Koenigsbourg en Alsace, ce monument est unique en France. Sauvé de la ruine grâce au travail acharné de Norbert et Ana Vogel de Sa, les châtelains se feront une joie de vous guider à travers leur passionnante demeure. Vous apprendrez tout sur ses origines au XVIe siècle, les nombreuses familles nobles qui s’y sont succédées, les joies et les drames que connurent ces épaisses murailles. * **Le musée d’icônes anciennes** Lors de votre visite, vous pourrez découvrir la richesse d’une collection d’icônes anciennes, unique en Europe. Ces trésors sacrés de la Russie des Tsars vous racontent cinq siècles d’histoire sprituelle et artistique. Un regard magique vers une autre dimension, à traves ces « fenêtres sur l’Éternité », comme on a pu les appeler… * **La musique des sphères** Norbert Vogel, musicien passionné, donnera un mini-concert à chaque visite sur un instrument inconnu et bien mystérieux. Car on le joue sans le toucher ! Inventé par un ingénieur russe en 1919, le « thérémine » vous étonnera. Souvent associé au spiritisme dans les années 1920-30, il semble témoigner de la réalité d’une autre dimension. * **Un château initiatique** John von Haniel, le propriétaire au XIXe siècle, était un adepte des sciences ésotériques et occultes. Il fit sculpter une riche symbolique initiatique dans la pierre. A vous de la décrypter ! * **Informations :** Visites guidées par les propriétaires toutes les heures pleines : 14h – 15h – 16h – 17h. **Rendez-vous devant la grande grille 10 minutes avant l’horaire indiqué.** **Pass sanitaire obligatoire. Merci de votre compréhension !** _Personnes à mobilité réduite ou ayant des difficultés à marcher : le parcours comprenant de nombreux escaliers, hélas, cette visite ne vous convient pas._ Les animaux ne seront pas acceptés. [[https://www.youtube.com/watch?v=0ljPyuOwN-0&t=30s](https://www.youtube.com/watch?v=0ljPyuOwN-0&t=30s)](https://www.youtube.com/watch?v=0ljPyuOwN-0&t=30s)

6€ adulte ; 4€ de 6 à 15 ans ; gratuit -6 ans. Pour ce monument privé non subventionné, nous vous demandons une participation pour contribuer à l’entretien et à la restauration. Merci ! Horaires et informations à la fin de la description longue.

Château de Landonvillers 30 allée des tilleuls, 57530 Landonvillers Courcelles-Chaussy Moselle



2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00