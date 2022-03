VISITES GUIDÉES EX-IN SITU Montpellier, 12 mars 2022, Montpellier.

VISITES GUIDÉES EX-IN SITU Montpellier

2022-03-12 – 2022-03-12

Montpellier Hérault

Le musée Fabre et Line Up s’associent pour vous faire (re)découvrir l’art classique et urbain à travers la ville de Montpellier le 12 mars 2022 à 15h

LineUP et le Musée Fabre s’associent afin de vous présenter des clés de lecture pour comprendre en quoi l’Art urbain s’encre parfaitement dans l’Histoire des Arts. Cette expérience unique vous donnera accès à un musée que vous ne soupçonniez pas.

Explorez le terrain de jeu d’artistes urbains et les couloirs de l’Histoire de l’Art.

Rendez-vous à la billetterie du musée Fabre.

Site internet du Musée Fabre / musee.fabre@montpellier3m.fr

dernière mise à jour : 2022-02-28 par