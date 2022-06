Visites guidées et visites-dégustations de l’Office de Tourisme Beaufort-Orbagna Beaufort-Orbagna Catégories d’évènement: Beaufort-Orbagna

Jura

Visites guidées et visites-dégustations de l’Office de Tourisme Beaufort-Orbagna, 1 juillet 2022, Beaufort-Orbagna. Visites guidées et visites-dégustations de l’Office de Tourisme

17 place d’Armes Office de Tourisme Beaufort-Orbagna Jura Office de Tourisme 17 place d’Armes

2022-07-01 – 2022-08-31

Office de Tourisme 17 place d’Armes

Beaufort-Orbagna

Jura Durant la saison estivale, l’Office de Tourisme vous invite en balade dans les villages à la découverte du patrimoine bâti et naturel des communes. Au programme :

Mercredi 6 juillet : Loisia, au fil du Suran

Mercredi 13 juillet : Saint-Amour, voyage dans le temps

Mercredi 20 juillet : Maynal, vu d’en haut

Mercredi 10 août : Digna, faune et flore du Sud Revermont

Mercredi 17 août : Vincelles – Val Sonnette : ses secrets, ses histoires

Mercredi 24 août : Beaufort-Orbagna : sur les traces du château sentinelle Accueil entre 17h45 et 18h – Départ : 18h Ces sorties sont co-organisées par l’Office de Tourisme Porte du Jura et les municipalités qui nous accueillent. D’autres structures ainsi que des habitants participent également pour nous faire partager leur passion et découvrir les trésors des petits villages du sud Revermont. Grâce à ces visites, l’Office de Tourisme Porte du Jura souhaite valoriser et promouvoir le patrimoine des villages et les efforts des municipalité pour le préserver, l’entretenir et le valoriser. Le programme est disponible à l’Office de Tourisme. ————————————- L’Office de Tourisme vous propose également des visites guidées sur des sites historiques majeurs de notre secteur du 1er juillet au 20 août : Les Prisons Royales à Saint-Amour : le jeudi à 10h30 L’ Apothicairerie de Saint-Amour : les mercredi et vendredi à 10h30 Le Château de Chevreaux : du mercredi au dimanche à 14h15 et 16h15. Hors de ces visites guidées, le site se visite librement. Durant la saison estivale, l’Office de Tourisme vous invite en balade dans les villages à la découverte du patrimoine bâti et naturel des communes. Au programme :

Mercredi 6 juillet : Loisia, au fil du Suran

Mercredi 13 juillet : Saint-Amour, voyage dans le temps

Mercredi 20 juillet : Maynal, vu d’en haut

Mercredi 10 août : Digna, faune et flore du Sud Revermont

Mercredi 17 août : Vincelles – Val Sonnette : ses secrets, ses histoires

Mercredi 24 août : Beaufort-Orbagna : sur les traces du château sentinelle Accueil entre 17h45 et 18h – Départ : 18h Ces sorties sont co-organisées par l’Office de Tourisme Porte du Jura et les municipalités qui nous accueillent. D’autres structures ainsi que des habitants participent également pour nous faire partager leur passion et découvrir les trésors des petits villages du sud Revermont. Grâce à ces visites, l’Office de Tourisme Porte du Jura souhaite valoriser et promouvoir le patrimoine des villages et les efforts des municipalité pour le préserver, l’entretenir et le valoriser. Le programme est disponible à l’Office de Tourisme. ————————————- L’Office de Tourisme vous propose également des visites guidées sur des sites historiques majeurs de notre secteur du 1er juillet au 20 août : Les Prisons Royales à Saint-Amour : le jeudi à 10h30 L’ Apothicairerie de Saint-Amour : les mercredi et vendredi à 10h30 Le Château de Chevreaux : du mercredi au dimanche à 14h15 et 16h15. Hors de ces visites guidées, le site se visite librement. Office de Tourisme 17 place d’Armes Beaufort-Orbagna

dernière mise à jour : 2022-06-26 par

Détails Catégories d’évènement: Beaufort-Orbagna, Jura Autres Lieu Beaufort-Orbagna Adresse Beaufort-Orbagna Jura Office de Tourisme 17 place d'Armes Ville Beaufort-Orbagna lieuville Office de Tourisme 17 place d'Armes Beaufort-Orbagna Departement Jura

Beaufort-Orbagna Beaufort-Orbagna Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaufort-orbagna/

Visites guidées et visites-dégustations de l’Office de Tourisme Beaufort-Orbagna 2022-07-01 was last modified: by Visites guidées et visites-dégustations de l’Office de Tourisme Beaufort-Orbagna Beaufort-Orbagna 1 juillet 2022 17 place d'Armes Office de Tourisme Beaufort-Orbagna Jura

Beaufort-Orbagna Jura