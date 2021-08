Gennes Amphithéâtre Gallo-Romain Gennes, Maine-et-Loire Visites guidées et théâtralisées de l’Amphithéâtre gallo-romain Amphithéâtre Gallo-Romain Gennes Catégories d’évènement: Gennes

Maine-et-Loire

Visites guidées et théâtralisées de l’Amphithéâtre gallo-romain Amphithéâtre Gallo-Romain, 18 septembre 2021, Gennes. Visites guidées et théâtralisées de l’Amphithéâtre gallo-romain

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Amphithéâtre Gallo-Romain

Construit sous le règne des empereurs Antonin au 2e siècle de notre ère, c’est l’un des plus grands édifices de spectacle de l’ouest de la France. Il pouvait accueillir 5000 spectateurs lors de spectacles de gladiateurs, de scènes de chasses ou de reconstitutions de batailles navales. Le temps d’un week-end ce site exceptionnel reprend vie grâce à l’association AUGURA (Association Gennoise de Recherches Archéologiques). Visites guidées, samedi à 11h, 14h, 16h et 17h / dimanche à 10h, 14h et 16h durée 40 mn. Visites théâtralisées, samedi à 15h / dimanche à 11h, 15h et 17h durée 1h30. Visites guidées et théâtralisées Amphithéâtre Gallo-Romain 49350 Gennes Gennes Gennes Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gennes, Maine-et-Loire Autres Lieu Amphithéâtre Gallo-Romain Adresse 49350 Gennes Ville Gennes lieuville Amphithéâtre Gallo-Romain Gennes