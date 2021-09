Villeneuve-d'Ascq Musée de Plein Air Nord, Villeneuve-d'Ascq Visites guidées et savoirs-faire Musée de Plein Air Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Venez profiter de nos visites guidées tout au long de ces journées gratuites, afin d’en savoir plus sur la vingtaine de bâtiments du Musée à travers l’histoire et les anecdotes qui s’y rattachent** Le club inter races de chiens de berger déambulera dans le Musée tout le week-end et vous présentera leurs moutons et oies ! Les artisans du Musée seront également au rendez-vous avec – Gabriel Tassar, le Bourrelier du Musée – Cécile Jastrzembski Marionnettiste – Christian Coustenoble, ébéniste – Denys Losfeld, tourneur sur bois – Zele fer, l’association des forgerons (seulement samedi) De nombreux autres artisans viendront présenter leurs savoirs-faire • Minart Florence Couturière de Trousses à Tout & Cie • Vautravers Camille Céramiste de Kmy Eskaria • Hennequart Séverine d’Emaux’ions en Créations • Bodenan Gérard qui fabrique des ornements de toiture • Defieu Laurent Couvreur de Défitoit • Descamps Mélissa Rue de Pleine Lune/Murmures de grenier Brodeuse • Ansciaux Emilie de la maison d’édition Livr’S • Morin Elise Q&Ch’mise Couturière (revalorisation) D’autres rendez-vous seront proposés pas nos animatrices et guides : • Rendez-vous chaumière • Visites guidées • Jeux flamands • Rendez-vous animaux • Contes…. Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous demanderons de respecter le protocole sanitaire du Musée de Plein Air : – Le Musée est soumis à l’obligation du pass sanitaire pour les personnes de 18 ans et + – Port du masque* : o obligatoire dès 6 ans en lieu clos o obligatoire dès 11 ans dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers…) en extérieur. o recommandé dès 6 ans, dans les files d’attente et lors des regroupements (animations, ateliers…) en extérieur. – Désinfection des mains avec du gel hydro-alcoolique mis à votre disposition – Distanciation d’un mètre minimum entre chaque « tribu »** * Masques chirurgicaux ou masques « grand public » de catégorie 1 ** Tribu : famille ou groupe de proches dont les membres vivent sous le même toit

Musée de Plein Air 143 rue Colbert – 59493 Villeneuve-d'Ascq

