Le Mans Sarthe Les étudiants de classe préparatoire ECS1 du lycée Touchard-Washington et les élèves de la classe de composition du conservatoire du Mans s’emparent de l’exposition « Peintures des lointains » présentée au musée de Tessé pour proposer une visite inattendue qui fera vibrer de concert des notes, des lignes, des rythmes et des couleurs, donnant ainsi une autre résonance aux œuvres.

En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental et le lycée Touchard – Washington.

