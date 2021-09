Carrières-sous-Poissy Château éphémère - Vanderbilt Carrières-sous-Poissy, Yvelines Visites guidées et parcours d’œuvre Château éphémère – Vanderbilt Carrières-sous-Poissy Catégories d’évènement: Carrières-sous-Poissy

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château éphémère – Vanderbilt

De la construction du château à sa réhabilitation, nous vous proposons un voyage à travers le temps. Au fil de la visite, vous pourrez également rencontrer et découvrir les œuvres des artistes résidents. Château Éphémère – 2, chemin des Grandes Terres Places limitées – Réservation obligatoire Retrouvez tout l’agenda culturel [ici](https://www.carrieres-sous-poissy.fr/images/Culturel/Agenda_culturel_2021/165x240_VNEMENTS-1SEM-2021.pdf)

Sur inscription

