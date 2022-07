Visites guidées et/ou dégustations terroir dans la Cité Templière Richerenches Richerenches Catégories d’évènement: Richerenches

Vaucluse

Visites guidées et/ou dégustations terroir dans la Cité Templière Richerenches, 14 juillet 2022, Richerenches. Visites guidées et/ou dégustations terroir dans la Cité Templière

Commanderie templière Place Hugues de Bourbouton Richerenches Vaucluse Place Hugues de Bourbouton Commanderie templière

2022-07-14 17:00:00 17:00:00 – 2022-08-18

Place Hugues de Bourbouton Commanderie templière

Richerenches

Vaucluse EUR 8 15 Partez à la découverte de Richerenches et de sa commanderie templière du XIIème siècle avec nos guides conférencières ainsi que celle du terroir avec une dégustation des vins du Domaine Volabis et ses toasts truffés. tourisme.richerenches@orange.fr +33 4 90 28 05 34 https://www.richerenches.fr/ Place Hugues de Bourbouton Commanderie templière Richerenches

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Richerenches, Vaucluse Autres Lieu Richerenches Adresse Richerenches Vaucluse Place Hugues de Bourbouton Commanderie templière Ville Richerenches lieuville Place Hugues de Bourbouton Commanderie templière Richerenches Departement Vaucluse

Richerenches Richerenches Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/richerenches/

Visites guidées et/ou dégustations terroir dans la Cité Templière Richerenches 2022-07-14 was last modified: by Visites guidées et/ou dégustations terroir dans la Cité Templière Richerenches Richerenches 14 juillet 2022 Commanderie templière Place Hugues de Bourbouton Richerenches Vaucluse

Richerenches Vaucluse