Visites guidées et libres de l’église Saint-Willibrord de Gravelines Eglise Saint Willibrord de Gravelines centre Gravelines Catégories d’évènement: Gravelines

Nord

Visites guidées et libres de l’église Saint-Willibrord de Gravelines Eglise Saint Willibrord de Gravelines centre, 23 avril 2022, Gravelines. Visites guidées et libres de l’église Saint-Willibrord de Gravelines

du samedi 23 avril au dimanche 24 avril à Eglise Saint Willibrord de Gravelines centre

Avec l’association Echos et Nouvelles des Rives de l’Aa. L’église Saint-Willibrord est construite en briques de sable, elle est élevée à partir de la fin du XVIème siècle, époque dont subsiste aujourd’hui qu’une partie de la nef. Cette église est dotée d’un riche mobilier issu des ateliers de Séraphin Deblonde : confessionnaux, stalles, lambris. Le cénotaphe de Claude Berbier du Metz, le monument funéraire de la famille Du Hamel ainsi que l’orgue méritent aussi l’attention du visiteur.

Entrée libre

Avec un guide ou en autonomie, venez découvrir l’église de Gravelines centre au mobilier riche. Eglise Saint Willibrord de Gravelines centre Place de l’église Gravelines Gravelines Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T15:00:00 2022-04-23T18:00:00;2022-04-24T15:00:00 2022-04-24T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gravelines, Nord Autres Lieu Eglise Saint Willibrord de Gravelines centre Adresse Place de l'église Gravelines Ville Gravelines lieuville Eglise Saint Willibrord de Gravelines centre Gravelines Departement Nord

Eglise Saint Willibrord de Gravelines centre Gravelines Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gravelines/

Visites guidées et libres de l’église Saint-Willibrord de Gravelines Eglise Saint Willibrord de Gravelines centre 2022-04-23 was last modified: by Visites guidées et libres de l’église Saint-Willibrord de Gravelines Eglise Saint Willibrord de Gravelines centre Eglise Saint Willibrord de Gravelines centre 23 avril 2022 Eglise Saint Willibrord de Gravelines centre Gravelines Gravelines

Gravelines Nord