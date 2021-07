Descartes Descartes Descartes, Indre-et-Loire Visites guidées et lectures Descartes Descartes Catégories d’évènement: Descartes

Indre-et-Loire

Visites guidées et lectures Descartes, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Descartes. Visites guidées et lectures 2021-07-16 – 2021-07-16

Descartes Indre-et-Loire Descartes 8 EUR Pour un public familial, le musée propose des visites guidées pour adultes et des lectures (gratuites) des « Philofables » pour les enfants dès 8 ans. A la Maison Musée René Descartes. Pour un public familial, le musée propose des visites guidées pour adultes et des lectures (gratuites) des « Philofables » pour les enfants dès 8 ans. musee@ville-descartes.fr +33 2 47 59 79 19 http://www.ville-descartes.fr/ Pour un public familial, le musée propose des visites guidées pour adultes et des lectures (gratuites) des « Philofables » pour les enfants dès 8 ans. A la Maison Musée René Descartes. dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Détails Catégories d’évènement: Descartes, Indre-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Descartes Adresse Ville Descartes lieuville 46.97262#0.69999