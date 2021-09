Luc-sur-Orbieu Château de Luc Aude, Luc-sur-Orbieu Visites guidées et dégustations Château de Luc Luc-sur-Orbieu Catégories d’évènement: Aude

Passionnés de viticulture et d’histoire, nous serons ravis de vous accompagner pour cette visite insolite au cœur du château de Luc. Nous vous emmènerons à travers les siècles pour une visite exclusive de la cave souterraine XIVe. s., et de la grande cuisine du château du XVIIe. s., toujours habitée par la famille Fabre. Puis nous vous ferons découvrir le caveau, installé dans une ancienne écurie, pour déguster les vins biologiques que nous faisons avec passion tout au long de l’année. Nous répondrons à toutes les questions que vous vous poserez sur la conduite de la vigne, la vinification, et même les beaux sites à visiter aux alentours ou nos adresses préférées pour déguster un bon plat !

Entrée libre et gratuite

Cette visite insolite vous mène au cœur du château de Luc, pour une immersion dans l’épopée du Midi viticole, au travers de la cave souterraine XIVe. s., et la grande cuisine du XVIIe. s. Château de Luc avenue Jean Moulin, 11200 Luc sur Orbieu Luc-sur-Orbieu Aude

