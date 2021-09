Visites guidées et concerts au château de La Houssaye Château de la Houssaye, 18 septembre 2021, Quessoy.

Patrimoine pour tous Journées européennes du patrimoine : 18 et 19 septembre 2021 au Château de La Houssaye. Visites libres (gratuites) tout le week-end du domaine (parc, colombier, chapelle, ancien manoir) de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Visites guidées samedi 18 septembre à 15h30 et 16h30. Tarif : 5€ pour les adultes et 3€ pour les moins de 18 ans. Concerts dans le château (dans le respect des règles sanitaires) le dimanche 19 septembre à 15h et 16h30. Brice Clarenbeek-Gennevée, Contre tenor (Conservatoire de Rennes, membre du Choeur de Chambre de Bretagne) et Elisa Bellanger, Pianiste et Chef de chant (Opéra de Rennes, Orchestre de Bretagne). Oeuvres de Vivaldi, Purcell, Haendel, Schubert, Grieg, Britten, Poulenc… [https://www.youtube.com/watch?v=OVvCSs8Qty4](https://www.youtube.com/watch?v=OVvCSs8Qty4) Tarif : 5€ pour les adultes et 3€ pour les moins de 18 ans.

Château de la Houssaye La Houssaye, 22120, Quessoy Quessoy Côtes-d’Armor



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00