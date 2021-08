Nantes CHAPELLE SAINT-ETIENNE ET BASILIQUE SAINT-DONATIEN Loire-Atlantique, Nantes Visites guidées et concerts à la Basilique Saint-Donatien CHAPELLE SAINT-ETIENNE ET BASILIQUE SAINT-DONATIEN Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Visites guidées et concerts à la Basilique Saint-Donatien CHAPELLE SAINT-ETIENNE ET BASILIQUE SAINT-DONATIEN, 18 septembre 2021, Nantes. Visites guidées et concerts à la Basilique Saint-Donatien

le samedi 18 septembre à CHAPELLE SAINT-ETIENNE ET BASILIQUE SAINT-DONATIEN

. Visites flash toutes les 20 minutes sur l’histoire de l’édifice et de ses mobiliers (vitraux, tableaux). . Visites flash de la Chapelle Saint-Etienne. . L’oeuvre jouée par l’Orchestrale : la symphonie de Carl Emmanuel Bach, 3ème fils de Jean-Sébastien Bach. L’Orchestrale est un ensemble symphonique nantais d’une soixantaine de musiciens qui, autour du chef d’orchestre, s’emploient à faire vivre leur passion de la musique. . Présentation de l’ouvrage sur l’histoire de la Basilique par les auteurs Jacques Dabreteau et Stéphane Haugomard.

Nombre de places limité à 20 personnes par visite. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Visites guidées : histoire de l’édifice et de ses mobiliers (vitraux, tableaux) et concerts par l’Orchestrale. CHAPELLE SAINT-ETIENNE ET BASILIQUE SAINT-DONATIEN 1, Place des Enfants Nantais Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu CHAPELLE SAINT-ETIENNE ET BASILIQUE SAINT-DONATIEN Adresse 1, Place des Enfants Nantais Ville Nantes lieuville CHAPELLE SAINT-ETIENNE ET BASILIQUE SAINT-DONATIEN Nantes