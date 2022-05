Visites guidées et commentées du Musée du Dolder à Riquewihr Musée du dolder, 14 mai 2022 21:00, Riquewihr.

Nuit des musées Visites guidées et commentées du Musée du Dolder à Riquewihr Musée du dolder Samedi 14 mai, 20h00, 21h00

Visites guidées et commentées du Dolder, beffroi, porte haute et tour de guet de Riquewihr

La visite guidée et commentée permet de découvrir le monument emblématique de Riquewihr, beffroi, porte haute et tour de guet datant de 1291. Elle est l’occasion de mieux connaître la vie d’une cité viticole et son évolution du XIIIe au XVIIe siècle, ses moyens de défense passive (remparts, chemins de ronde, tours, portes), ses moyens de défense active (armes, bourgeois-soldats), les occupants de la tour et leur fonction (portiers, gardiens, guetteurs, veilleurs de nuit). Le visiteur verra comment les Riquewihriens se protégeaient contre des assaillants mais aussi contre le feu.

Installé dans le beffroi de la cité (Dolder – 1291), le musée donne un aperçu sur le développement de la cité rurale fortifiée et son évolution du XIIIe au XVIIe siècle (remparts, chemin de ronde, armes d’époque, guetteurs, veilleurs de nuit, portiers…).

http://www.musee-riquewihr.fr

Saturday 14 May, 20:00, 21:00

Installed in the belfry of the city (Dolder – 1291), the museum gives an overview of the development of the fortified rural city and its evolution from the thirteenth to the seventeenth century (ramparts, walkway, period weapons, watchers, night watchmen, doormen…).

La visita guiada y comentada permite descubrir el emblemático monumento de Riquewihr, campanario, puerta alta y torre de vigilancia que data de 1291. Es la ocasión de conocer mejor la vida de una ciudad vitivinícola y su evolución desde el siglo XIII al XVII, sus medios de defensa pasiva (murallas, caminos de ronda, torres, puertas), sus medios de defensa activa (armas, burgueses-soldados), los ocupantes de la torre y su función (porteros, guardias, vigías, vigilantes nocturnos). El visitante verá cómo los Riquewihrianos se protegían contra los atacantes, pero también contra el fuego.

Sábado 14 mayo, 20:00, 21:00

57 rue du Général de Gaulle, Riquewihr, Haut-Rhin, Grand Est 68340 Riquewihr Grand Est