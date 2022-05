Visites guidées et commentées de la Tour des Voleurs de Riquewihr Musée de la tour des voleurs, 14 mai 2022 21:00, Riquewihr.

Visites guidées et commentées de la Tour des Voleurs de Riquewihr et d’une Maison de Vigneron du XVIe siècle

La visite gratuite, guidée et commentée permet d’abord de découvrir la Tour des Voleurs, la plus imposante tour d’angle des fortifications médiévales de Riquewihr qui servait aussi de prison et de lieu d’exercice de la justice seigneuriale. Elle donne accès à la salle de torture avec son estrapade et l’entrée de l’oubliette. Elle se poursuit par la visite d’une maison de vigneron du XVIe siècle partiellement aménagée avec une exposition d’outils de tonnelier et de vigneron au rez-de-chaussée. Il sera possible aussi d’accéder à la cave où sont présentés quelques tonneaux anciens.

Tour défensive (fin 13e – début 14e s.). Prison du 15e au 18e s. et lieu d’exercice de la justice seigneuriale. Chambre de torture : estrapade, collection d’instruments de torture. Maison de Vigneron et exposition temporaire : “1914-1918 : Riquewihr, à l’arrière du front – Petite histoire dans le contexte de la Grande”.

Saturday 14 May, 20:00, 21:00

Defensive tower (late 13th – early 14th c.). Prison from 15th to 18th c. and place of exercise of seigneurial justice. Torture chamber: estrapade, collection of torture instruments. Maison de Vigneron and temporary exhibition: “1914-1918: Riquewihr, at the back of the front – Small story in the context of the Grande”.

La visita gratuita, guiada y comentada permite descubrir la Torre de los Ladrones, la más imponente torre de esquina de las fortificaciones medievales de Riquewihr que servía también de prisión y lugar de ejercicio de la justicia señorial. Da acceso a la sala de tortura con su estrapás y la entrada del calabozo. Continúa con una visita a una casa de viña del siglo XVI parcialmente acondicionada con una exposición de herramientas de tonelero y enólogo en la planta baja. También será posible acceder a la bodega donde se presentan algunos barriles antiguos.

Sábado 14 mayo, 20:00, 21:00

14 rue des Juifs, Riquewihr, Haut-Rhin, Grand Est 68340 Riquewihr Grand Est