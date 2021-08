Bazouges-la-Pérouse Château et jardins de la Ballue Bazouges-la-Pérouse, Ille-et-Vilaine Visites guidées et animations au Château de la Ballue Château et jardins de la Ballue Bazouges-la-Pérouse Catégories d’évènement: Bazouges-la-Pérouse

Ille-et-Vilaine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château et jardins de la Ballue

La visite des intérieurs, guidée et commentée par les propriétaires vous permettra de découvrir, les Jardins Remarquables vus des salons et d’apprécier les intérieurs du début du 17ème, avec ses pièces en enfilade, ses boiseries, plafonds et cheminées d’origine, ainsi que le grand escalier d’honneur en granit. Une visite à la découverte de l’histoire du domaine, profondément liée à l’histoire des Marches Bretagne : ses fondations médiévales, le château édifié au début du XVIIe siècle par Gilles de Ruellan, la révolte des Chouans, Claude Arthaud… de nombreuses anecdotes sur ce château du XVIIe siècle qui vit à présent au rythme du XXIe siècle vous seront également partagées. Les jardins sont classés Monuments Historiques et labellisés Jardin Remarquable et Qualité Tourisme. Régis par les règles précises de l’art topiaire, ils bénéficient d’un panorama exceptionnel sur la vallée du Couesnon. Explorez ce théâtre de verdure au gré du labyrinthe formé par ses allées mystérieuses. _Pré-réservations pour les visites vivement conseillées._ Programmation détaillée des animations : Samedi 18 septembre : – Représentation d’escrime ancienne avec la compagnie Les lames de Sévigné _A 11h30, 15h00 et 17h00_ – Visite guidée du château _à_ _10h30, 14h00, 16h00 et 18h00_ Dimanche 19 septembre : – Visite guidée du château _à 10h30, 14h00, 16h00 et 18h00_ – Présence d’Artisans du patrimoine des Monuments Historiques : Atelier Turgot (ferronnier d’art) et Atelier Le Blanc (menuisier et ébéniste du patrimoine). _Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site internet : laballuejardin.com_

Adultes : 9,50 €, 10 à 18 ans et étudiants : 7,50 €, Gratuit pour les moins de 10 ans accompagnés de leurs parents, Carte abonnement annuel aux jardins : 30 €

