Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse, Saône-et-Loire Visites guidées estivales : Pierre de Bresse Pierre-de-Bresse Pierre-de-Bresse Catégories d’évènement: Pierre-de-Bresse

Saône-et-Loire

Visites guidées estivales : Pierre de Bresse Pierre-de-Bresse, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Pierre-de-Bresse. Visites guidées estivales : Pierre de Bresse 2021-07-06 – 2021-07-06 Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental

Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire Pierre-de-Bresse EUR Laissez-vous guider par une visite ponctuée d’anecdotes pour découvrir les secrets de la Bresse bourguignonne à travers l’histoire du château de Pierre-de-Bresse et les collections de l’Écomusée.

Réservation obligatoire au 03.85.76.27.16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr +33 3 85 76 27 16 http://www.ecomusee-bresse71.fr/ Laissez-vous guider par une visite ponctuée d’anecdotes pour découvrir les secrets de la Bresse bourguignonne à travers l’histoire du château de Pierre-de-Bresse et les collections de l’Écomusée.

Réservation obligatoire au 03.85.76.27.16 dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Pierre-de-Bresse, Saône-et-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Pierre-de-Bresse Adresse Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Ville Pierre-de-Bresse lieuville 46.88302#5.26246