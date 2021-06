Salins-les-Bains Salins-les-Bains Jura, Salins-les-Bains Visites guidées estivales de Salins-les-Bains Salins-les-Bains Salins-les-Bains Catégories d’évènement: Jura

Salins-les-Bains Jura Salins-les-Bains 3 3 EUR A partir du 05 juillet et jusqu’au 29 août 2021, profitez du soleil et de l’ambiance estivale pour visiter la ville de Salins-les-Bains ! Comme chaque année, nos 3 bureaux d’information touristique vous invitent à venir découvrir l’Histoire, le patrimoine et les curiosités du Cœur du Jura. Nous vous proposons plusieurs visites de la ville :

– Les mardis et jeudis à 10h

– Les mercredis à 11h15 (sauf le 14/07) et 14h30 Les tarifs pour ces visites sont de 6€/ adulte, de 3€/enfant et une gratuité s’applique aux enfants de moins de 12 ans.

Nous vous conseillons de réserver votre visite à l’avance, quelque soit la visite choisie, afin de vous assurer une place à la date souhaitée !

salins@cdj-tourisme.com +33 3 84 73 01 34 http://www.coeurdujura-tourisme.com/

– Les mardis et jeudis à 10h

– Les mercredis à 11h15 (sauf le 14/07) et 14h30 Les tarifs pour ces visites sont de 6€/ adulte, de 3€/enfant et une gratuité s’applique aux enfants de moins de 12 ans.

Nous vous conseillons de réserver votre visite à l’avance, quelque soit la visite choisie, afin de vous assurer une place à la date souhaitée !

Une fois votre réservation faite, rendez-vous le Jour J devant l’Office de tourisme 10 minutes avant le début de la visite. Le port du masque reste obligatoire pendant toute la visite. dernière mise à jour : 2021-06-26 par

