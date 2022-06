Visites guidées estivales de la maison des sires de Neufchatel Baume-les-Dames Baume-les-Dames Catégories d’évènement: Baume-les-Dames

Doubs Baume-les-Dames Un petit trésor caché dans le cœur historique de Baume-les-Dames : offrez-vous ce petit cadeau de l’été au gré d’une visite passionnante ! La maison des Seigneurs de Neufchâtel renferme des collections de la vie d’autrefois. Au fil des salles, Nicole se fera un plaisir de vous présenter les scènes de vie d’antan, loin de l’univers des nouvelles technologies ! Ne manquez pas les belles caves voûtées de cette maison de 1423 ! Rendez-vous tous les jours sauf le mardi à 15h, 16h, et 17h. Rue Courvoisier à Baume-les-Dames. Tarif : 3€ par personne, 12-17 ans : 2€ par personne, Gratuit pour les -12 ans.

